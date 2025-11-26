На терминале КТК под Новороссийском возобновили отгрузку нефти после удара БПЛА

Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновлена после ударов БПЛА. По данным пресс-службы КТК, топливо стали отгружать в 00:00 мск 26 ноября.

«Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз — Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме»,— уточнили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне КТК приостановил операции на выносных причалах терминала. В консорциуме подтвердили, что терминал поврежден после ночной атаки ВСУ в Краснодарском крае. Под удар попали сооружения КТК в Южной Озереевке, где находится главный центр управления консорциума. Обошлось без пострадавших. Всех сотрудников предприятия после сигнала тревоги эвакуировали.

Протяженность трубопровода КТК Тенгиз — Новороссийск составляет 1,5 тыс. км. По этому маршруту проходит более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных в Каспийском море.