Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На терминале КТК под Новороссийском возобновили отгрузку нефти после удара БПЛА

Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновлена после ударов БПЛА. По данным пресс-службы КТК, топливо стали отгружать в 00:00 мск 26 ноября.

«Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз — Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме»,— уточнили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне КТК приостановил операции на выносных причалах терминала. В консорциуме подтвердили, что терминал поврежден после ночной атаки ВСУ в Краснодарском крае. Под удар попали сооружения КТК в Южной Озереевке, где находится главный центр управления консорциума. Обошлось без пострадавших. Всех сотрудников предприятия после сигнала тревоги эвакуировали.

Протяженность трубопровода КТК Тенгиз — Новороссийск составляет 1,5 тыс. км. По этому маршруту проходит более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных в Каспийском море.

Новости компаний Все