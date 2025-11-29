Белгородской губернатор заявил о тяжелой ситуации после ударов по энергообъектам

В Белгородской области не исключены веерные отключения электричества, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сложилась тяжелая ситуация из-за продолжающихся ударов ВСУ по энергетическим объектам.

Господин Гладков призвал жителей частных домов купить генераторы. Он признал, что такая просьба вызывает «много возмущений», но, по мнению губернатора, «лучше честно доложить текущее положение».

«Могут быть веерные отключения, поэтому те меры, которые мы предпринимаем, будем и дальше предпринимать для того, чтобы была резервная генерация. Мы эту работу продолжим, хотя понимаем, что на 100% восстановить энергию невозможно и потери точно будут»,— написал губернатор в Telegram.

27 ноября под ракетный удар в Белгородской области попали объекты энергетики. Сегодня ночью над регионом сбили 26 БПЛА, сообщило Минобороны РФ.