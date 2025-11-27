ВСУ ракетами ударили по энергообъектам в Белгородской области

Утром 27 ноября Белгородская область подверглась атаке ВСУ. Под ракетный удар попали объекты энергетики в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, специалисты еще оценивают масштаб повреждений. Ситуация, уточнил глава региона, остается «на крайне напряженном уровне». Также губернатор пообещал разобраться, кто принял решение отключить мобильный интернет в Белгородской области.

Режим ракетной опасности, судя по Telegram-каналу Вячеслава Гладкова, действовал в регионе с 4:06 до 4:22 мск. После этого был введен режим угрозы БПЛА. С начала дня над Белгородской областью сбиты 52 беспилотника, отчитались в Минобороны.