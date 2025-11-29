Экс-главу судмедэкспертизы Севастополя осудили за взятки

В Севастополе вынесли приговор бывшему руководителю Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и бывшему заведующему отделением, которых признали виновными в получении взяток от санитаров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона, дело расследовалось при участии УФСБ и СКР.

Следствие установило, что с января 2023 по июль 2024 года двое санитаров регулярно передавали руководителям учреждения деньги — более 4,3 млн руб. Взамен они могли брать плату с родственников умерших за подготовку тел к похоронам, посмертную косметологию и ускоренную выдачу тел.

По приговору суда бывший глава бюро получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 10,765 млн руб., экс-заведующий отделом — 8,5 года строгого режима и штраф 10,78 млн руб. Санитарам назначены штрафы по 3,5 млн руб. Арест на имущество фигурантов, включая участки, автомобили и более 6,5 млн руб., оставлен в силе.

Анна Гречко