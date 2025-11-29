В Крыму количество покупок ювелирных украшений и бижутерии сократилось на 6%

В Крыму количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе-октябре 2025 года сократилось на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 9% — до 9,3 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Эксперты предоставили данные на основе анализа сетевой и несетевой розницы, онлайн- и офлайн-продаж. Они уточнили, что снижение спроса наиболее заметно в офлайн-торговле.

«Спрос рождает предложение и ювелирный рынок — не исключение. Учитывая кризисное положение в стране, среднему классу ювелирных изделий становится все сложнее. Ювелирам, которые занимают эту нишу, вскоре придется сделать выбор: либо уходить на уровень массовки, но в этом случае будет тяжело конкурировать с крупными заводами, либо подниматься в люкс-сегмент, но это требует более серьезных вложений»,— прокомментировала основатель и главный дизайнер ювелирного бренда EVOLIgems Елена Иванова.

По данным «Контур.Фокус», ювелирные изделия продают 11 индивидуальных предпринимателей Крыма, что на одного ИП больше, чем годом ранее. С ноября прошлого года по 1 ноября 2025 года ликвидаций в этой сфере не зафиксировано.

Производят ювелирные изделия 9 крымских компаний (7 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица) — на две организации (6,7%) больше, чем в прошлом году. В период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года ликвидировано 4 производителя ювелирных изделий и зарегистрировано два новых. Среди компаний-производителей украшений с наибольшей выручкой в 2024 году в «Контур.Фокусе» назвали ООО «ЮФ “Колибри”» (39,2 млн руб., +7% год к году), ООО «Аврора Голд» (19,6 млн руб., +20,6%) и ООО «Крымский ювелирный завод» (4 млн руб., -62%).

Маргарита Синкевич