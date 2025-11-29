Губернатор Мурманской области сообщил, что его дочь стала жертвой мошенников

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Лиза пострадала от действий телефонных мошенников, сообщил сам глава региона. По его словам, девушка отдала злоумышленникам «определенные деньги», но сумму он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Чибис рассказал, что все началось «с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень четкая психологическая профессиональная отработка». Он уточнил, что угрозы поступали как самой девушке, так и в адрес ее семьи.

«Сейчас продолжаются (угрозы.— "Ъ"), в том числе запугивают и фейками в соцсетях, и компрометирующей какой-то информацией... Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы»,— сказал Андрей Чибис в видеообращении Telegram.

В МВД рассказывали, что телефонные и интернет-мошенники применяют психологические методы, чтобы захватить внимание жертвы и отключить ее критическое мышление. По данным «Билайна», самой распространенной мишенью остаются люди старшего возраста. При этом растет число случаев, когда мошенники пытаются похитить деньги взрослых через их детей.

