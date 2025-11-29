«Увеличения потока дешевых машин в регионы ждать не стоит»

С 1 марта 2026 года вступает в силу новый закон, который устанавливает требования к автомобилям, используемым в качестве такси. С этого момента для работы в такси будут разрешены только автомобили, произведенные в России, либо иностранные авто, выпущенные по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), либо машины, набравшие определенное количество баллов по системе локализации. О том, ждать ли резкого наплыва неподходящих для работы в такси авто и как такие изменения отразятся на ценах, «Ъ-Сочи» рассказал руководитель исследовательского агентства Promrating.ru Антон Глухов.



Антон Глухов

Фото: предоставлено автором

«Требования по локализации такси в 2026–2027 годах не приведут к обвалу цен на рынке подержанных автомобилей. Закон касается только новых регистраций, поэтому машины, уже работающие в такси, будут использоваться до конца срока лицензии, а их выход на вторичный рынок распределится по времени. Доля "таксомоторных" автомобилей на вторичном рынке составляет всего 10–15%, и даже при увеличении предложения заметного снижения цен не ожидается. Такие машины обычно имеют большие пробеги и изначально стоят дешевле аналогов. Прогнозы о падении стоимости на 30–40% выглядят завышенными — рынок практически не ощутит этих процессов, хотя краткие локальные всплески возможны.

Спрос на российские и локализованные модели будет расти благодаря опубликованному Минпромторгом списку подходящих машин, включающему Lada, UAZ, "Москвич" и локализованные китайские бренды.

АвтоВАЗ уверяет, что полностью обеспечит таксопарки, и при необходимости увеличит производство на 100–200 тыс. машин.

Lada уже занимает почти 19% парка такси, и ее доля растет. Поэтому спрос на такие модели усилится, но без резких ценовых скачков. Производители будут наращивать выпуск массовых комплектаций, а удорожание будет скорее "ползучим".

Увеличения потока дешевых машин в регионы, включая Сочи и Краснодарский край в целом, ждать не стоит — предложение будет расти умеренно.

Сильнее всего в цене просядут типичные рабочие иномарки — Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan/Sandero, Volkswagen Polo и бюджетные китайские модели, так как они теряют возможность работать в такси и выходят на рынок с высокими пробегами. Дисконт по ним станет наиболее заметным.

Для дилеров иностранных брендов локализация означает потерю части оптового спроса со стороны таксопарков. Это усилит борьбу за розничного покупателя и приведет к точечным скидкам: акции на отдельные комплектации, трейд-ин, субсидированные кредиты. При этом производители локализованных моделей будут постепенно повышать стоимость за счет сокращения скидок и расширения пакетов опций.

Крупные таксопарки, вероятно, перейдут на долгосрочные контракты с производителями, что стабилизирует закупочные цены и снизит волатильность рынка.

Для частных перевозчиков, особенно на курортах, общая стоимость владения автомобилем вырастет умеренно. Обновление парка увеличит начальные затраты, но эксплуатационные расходы останутся контролируемыми, а сезонное повышение тарифов частично компенсирует рост вложений.

Рост цен на обслуживание российских моделей будет плавным. Увеличение парка локализованных автомобилей повысит спрос на сервис, но конкуренция и простота конструкции не дадут стоимости ремонта резко вырасти. На рынок лизинга изменения также повлияют: остаточная стоимость "неподходящих" иномарок снизится, что приведет к росту авансов или отказу в лизинге таких машин, тогда как условия по локализованным моделям станут более выгодными.

В целом локализация такси приведет к постепенной адаптации рынка без резких ценовых скачков».