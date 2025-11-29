Орбан после переговоров с Путиным посетил ресторан русской кухни

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным посетил ресторан «Живаго», который находится напротив Кремля в здании отеля «Националь».

«Орбан в ресторане "Живаго" с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе, соленья, пельмени сибирские, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло, черный перец, а также борщ московский»,— рассказала пресс-служба ресторана «РИА Новости». Там уточнили, что господин Орбан был на ужине с «большой делегацией»

Как добавили представители «Живаго», столы в ресторане были забронированы заранее. На спецобслуживание заведение не закрывалось.

Переговоры Виктора Орбана и Владимира Путина прошли 28 ноября и длились около четырех часов. Стороны договорились ускорить строительство АЭС «Пакш-2». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Владимир Путин на встрече заявил о желании провести возможные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии.

