Сийярто: Путин и Орбан договорились провести возможный саммит РФ и США в Венгрии

Если саммит России и США состоится, он пройдет в Будапеште, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в этом президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время встречи в Кремле.

«Мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество с Россией и впредь основывалось на взаимном доверии и было сбалансированным, и сегодняшняя встреча этому способствовала»,— сказал господин Сийярто по итогам переговоров в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Переговоры господ Путина и Орбана продолжались около четырех часов. Премьер Венгрии выразил готовность предоставить площадку для возможных переговоров России и США.

«Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому тоже очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие»,— сказал российский президент на встрече с Виктором Орбаном (цитата по сайту Кремля).

Встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште планировалась в конце октября, но ее отменила американская сторона. Господин Путин тогда предположил, что американский президент имел в виду перенос встречи.