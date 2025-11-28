Дело студентки Костиковой о вербовке бойцов в запрещенный РДК поступило в суд

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело московской студентки Полины Костиковой. Ее обвиняют в организации участия в деятельности террористической организации. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Студентку обвиняют в вербовке новобранцев в украинское военное формирование «Русский добровольческий корпус» и связях с нацбатальоном «Азов» (обе организации признаны террористическими в России и запрещены). По версии следствия, фигурантка в 2022 году переехала в Грузию, где «занималась финансовым обеспечением» организаций. В 2024 году обвиняемая вернулась в Россию, где через интернет вербовала новых членов корпуса.

Полину Костикову задержали на съемной квартире 4 марта, Останкинский районный суд Москвы отправил ее под домашний арест. В мае студентка попыталась сбежать на машине в Грузию, однако ее поймали сотрудники ДПС, после чего девушку арестовали. 25 октября уголовное дело направили в прокуратуру.

Никита Черненко