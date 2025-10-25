Дело московской студентки Костиковой о терроризме направили в прокуратуру

Уголовное дело московской студентки Полины Костиковой (внесена в РФ в перечень террористов) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В окончательной редакции ей предъявлено обвинение в организации участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). «Вину признала», — заявил ТАСС представитель правоохранительных органов. Дело будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд.

Студентку обвиняют в связях с украинским нацбатальоном «Азов» и военным формированием «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими в России и запрещены). В 2022 году она уехала в Турцию, после жила в Грузии и, по версии следствия, «занималась финансовым обеспечением» запрещенных организаций. После возвращения в Россию она помогала вербовать новых членов, утверждает обвинение.

Девушку задержали 4 марта. В мае она попыталась сбежать из-под домашнего ареста: отправилась на машине к границе с Грузией, но ее задержали сотрудники ДПС. За побег суд отправил фигурантку в следственный изолятор.