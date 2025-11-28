Виталий Савельев: ликвидация последствий ЧС в Черном море продолжается

На побережье Черного моря не фиксируют новых загрязнений нефтепродуктами. В том числе, выбросы не были установлены в ходе космической съемки, о чем заявил Виталий Савельев на заседании правкомиссии по координации работ в рамках ликвидации ЧС в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам Савельева, флот «Морспасслужбы» продолжает регулярный мониторинг в зоне чрезвычайной ситуации. Одновременно с этим не останавливаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

Как сообщили в Правительстве России, цитируя Савельева, в ликвидации ЧС задействованы 858 человек и 210 единиц техники. За весь период с пляжей Краснодарского края и Севастополя вывезли свыше 185 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Последний раз, согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, незначительные выбросы мазута на береговых линиях в регионе фиксировались в конце ноября. Мелкие фракции нефтепродуктов были обнаружены в Темрюкском районе недалеко от поселка Волна.

София Моисеенко