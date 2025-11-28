Владелицу сети детских рехабов Хоботову отправили в СИЗО по делу об истязаниях

Истринский городской суд арестовал главу фонда оказания помощи детям «Галактика», владелицу сети детских реабилитационных центров и психолога Анну Хоботову. Ее обвинили в незаконном лишении свободы, истязании несовершеннолетних и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Госпожу Хоботову арестовали до 22 января 2026 года, сообщила пресс-служба суда.

Анну Хоботову объявили в розыск 27 ноября, сегодня ее задержали. По данным ТАСС, фигурантка самостоятельно пришла к следователю, после чего была задержана. В СКР отметили, что обвиняемая не признала вину.

Дело связано с открытием нелегального рехаба в подмосковном Дедовске. По данным следствия, преступная группа в августе открыла центр помощи подросткам с зависимостями. Создатели учреждения обещали помочь исправить девиантное поведение детей. На деле же детей избивали, пытали и морили голодом за проступки. В результате одного из подростков 23 ноября отправили в реанимацию, у него нашли следы побоев, а также связывания.

На момент прокурорской проверки в рехабе оставались 23 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет. Следствие опросило 24 подростка, их родителей и работников центра. 25 ноября суд арестовал администратора реабилитационного центра Виталия Балабрикова. Также под домашний арест отправили 18-летнюю постоялицу, участвовавшую в избиениях.

Никита Черненко