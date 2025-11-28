Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
РСЧС: в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

В Краснодарском крае объявили режим опасности по БПЛА. Об угрозе сообщили в центре оповещения региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На территории Кубани существует угроза падения беспилотников, согласно сведениям РСЧС. Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют уйти подальше от окон и укрыться в помещениях с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице, требуется переместиться в подземный переход, паркинг или цокольный этаж здания.

В случае, если тревога застала в транспорте, в РСЧС призывают выйти и укрыться в ближайшем здании, защищенном помещении или складках местности. В случае падения БПЛА необходимо обращаться в 112.

София Моисеенко

