РСЧС: в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

В Краснодарском крае объявили режим опасности по БПЛА. Об угрозе сообщили в центре оповещения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На территории Кубани существует угроза падения беспилотников, согласно сведениям РСЧС. Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют уйти подальше от окон и укрыться в помещениях с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице, требуется переместиться в подземный переход, паркинг или цокольный этаж здания.

В случае, если тревога застала в транспорте, в РСЧС призывают выйти и укрыться в ближайшем здании, защищенном помещении или складках местности. В случае падения БПЛА необходимо обращаться в 112.

София Моисеенко