В Ростове-на-Дону с декабря ограничат ночное движение по улице Пушкинской

В Ростове-на-Дону с 20 декабря на улице Пушкинской введут ограничения для автотранспорта в ночные часы. Запрет на движение будет действовать с 23:00 до 06:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения коснутся двух участков: от проспекта Ворошиловского до проспекта Соколова с южной стороны и от проспекта Соколова до проспекта Чехова с северной и южной стороны. Уточняется, что новая схема организации дорожного движения внедряется для улучшения условий проживания в районе.

Запрет не распространится на автомобили «Почты России» с соответствующей символикой — белой диагональной полосой на синем фоне и эмблемой организации — и транспорта, обслуживающего предприятия в указанной зоне, и машин жителей и работников этого района.

Константин Соловьев