На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 149 автомобилей

Вечером 28 ноября на Крымском мосту со стороны Керчи зафиксировали очередь на ручной досмотр. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 18:00 в очереди на Крымском мосту находятся 149 автомобилей. Часом ранее, в 17:00, со стороны Керчи досмотра ожидали 100 транспортных средств.

Со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра не наблюдается.

София Моисеенко