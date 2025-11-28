На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 149 автомобилей
Вечером 28 ноября на Крымском мосту со стороны Керчи зафиксировали очередь на ручной досмотр. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
По состоянию на 18:00 в очереди на Крымском мосту находятся 149 автомобилей. Часом ранее, в 17:00, со стороны Керчи досмотра ожидали 100 транспортных средств.
Со стороны Тамани очередей перед пунктом ручного досмотра не наблюдается.