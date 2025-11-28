Над Азовским морем сбили два беспилотника днем 28 ноября

Над акваторией Азовского моря дежурные средства ПВО ликвидировали два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно актуальной сводке Минобороны к этому часу, всего с 13:00 до 17:00 над регионами России ПВО сбили 13 украинских беспилотников. По одному БПЛА уничтожили в соседней Ростовской области и над Орловской областью, три дрона ликвидировали над Курской областью, шесть — над Брянской.

В ночь на 28 ноября 12 БПЛА сбили над Черным морем, 2 — над Азовским. 29 беспилотников уничтожили над Республикой Крым.

София Моисеенко