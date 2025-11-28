Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили

Над территорией Ростовской области в промежуток с 13:00 до 17:00 средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Еще два дрона были перехвачены над акваторией Азовского моря. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над донским регионом ночью 28 ноября отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в семи муниципалитетах Ростовской области — в Дубовском, Миллеровском, Октябрьском, Чертковском, Шолоховском районах, Таганроге и Шахтах.

Константин Соловьев