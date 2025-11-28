В районе Геленджика локализовали лесной пожар на площади 6 га

В лесу в селе Текос Геленджикского района произошел лесной пожар. Об этом сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации «Краевого лесопожарного центра», задымление со стороны леса днем 28 ноября зафиксировала система «Лесохранитель». На место выехали лесопожарные бригады и установили возгорание на площади 0,5 га.

По данным на 16:00, пожар локализовали на площади 6 га. В настоящее время специалисты применяют меры для скорейшей ликвидации возгорания.

София Моисеенко