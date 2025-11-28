На окна детских садов и школ Анапы устанавливают защитные пленки от БПЛА

В Анапе начали установку защитных пленок на окнах в детских общеобразовательных учреждениях. Об этом уведомили в пресс-службе администрации курорта.

В мэрии Анапы сообщили, что решение было принято муниципалитетом совместно с силовым блоком. Подобный вид защиты продемонстрировал свою эффективность в других регионах России. Сначала специалисты разбирают оконные рамы, помещают края пленки внутрь стеклопакета, а затем производят финальный монтаж.

По данным администрации города, защитная пленка может удержать массу стеклопакета в случае атаки беспилотников. Такая мера безопасности должна сократить вероятность повреждений от осколков.

Защитные пленки планируется установить во всех детских садах и школах. Работы начались с тех объектов, которые располагаются в непосредственной близости к зданиям промышленной и инженерной инфраструктуры.

София Моисеенко