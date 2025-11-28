В Ростовской области задержан иностранец за взятку инспектору ДПС

В Ростовской области арестован 39-летний иностранный гражданин, который пытался подкупить сотрудника ДПС суммой 15 тыс. руб. Миллеровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый попытался передать инспектору Донского отдельного батальона ДПС незаконное вознаграждение в размере 15 тыс. руб. Взамен он рассчитывал избежать административного наказания за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Сотрудник Госавтоинспекции отверг предложение и уведомил дежурную часть о попытке коррупционного правонарушения. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Валентина Любашенко