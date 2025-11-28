В Ростовской области с сентября выплатили декретные пособия 25 студенткам

В Ростовской области с 1 сентября 2025 года выплатили пособия по беременности 25 студенткам очной формы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые правила предусматривают расчет суммы не от величины стипендии, а от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Так, в Ростовской области показатель в 2025 году равен чуть более 18 тыс. руб. Минимальный размер пособия по беременности и родам на Дону составил 84 тыс. руб. Такая мера поддержки предназначена для студенток дневного отделения университетов, колледжей, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций. Выплата производится за весь период декретного отпуска длительностью 140 дней: 70 календарных дней до появления ребенка на свет и 70 дней после. При многоплодной беременности дородовой период увеличивается до 84 дней. В случае осложненных родов послеродовой отпуск продлевается до 86 дней, а при появлении двойни или тройни — до 110 дней.

Константин Соловьев