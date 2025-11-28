В Имеретинском порту вечером пройдут учебные стрельбы с оповещением жителей

Администрация Сочи сообщила, что 28 ноября в акватории морского порта Имеретинский будут проведены учебные стрельбы. Учения назначены на промежуток с 22:00 до 23:00, а за десять минут до их начала, в 21:50, для жителей прозвучит звуковое предупреждение через сиренно-речевые системы. Власти просят горожан и гостей курорта сохранять спокойствие, подчеркивая, что отработка действий военными направлена на повышение уровня безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее на территории курорта несколько часов действовал режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Сигнал был объявлен около 6:30 после сообщения мэра Сочи Андрея Прошунина в Telegram. Жителям рекомендовали держаться подальше от окон и переходить в помещения без остекления или комнаты, не ориентированные на сторону моря. Тем, кто находился на улице, предлагалось укрыться в подземных переходах, тоннелях, подвалах и в других защищенных пространствах. Отдельно власти подчеркнули, что автомобиль не является безопасным вариантом укрытия.

Администрация города призвала граждан воздержаться от публикации в соцсетях фотографий и видео, связанных с работой ПВО, перемещением беспилотников, их обломками и действиями оперативных служб. До официальной отмены угрозы рекомендовалось соблюдать спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб. Линия оперативной связи по номеру 112 продолжала работать в штатном режиме, а родителям советовали не отправлять детей на занятия до стабилизации обстановки.

По данным ведомств, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных аппаратов. Часть из них была сбита над территориями Ростовской, Саратовской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Курской областей, а также над Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Мария Удовик