Атаман, художник или блогер

В пятницу, субботу и воскресенье выходные ростовчане и гости города смогут побывать на джазовых и сольных концертах, посмотреть драму, оперу или балет, пойти на кинопремьеры или послушать местных мастеров стендапа. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Фото: Валентина Любашенко Ростовский театр драмы им. Максима Горького

Фото: Валентина Любашенко

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

28 ноября в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» — октет Армена Султаняна. Восемь музыкантов из Ростова представят программу, посвященную латиноамериканскому джазу. В их исполнении прозвучат композиции из альбомов Afro-Cuban и Chano y Dizzy. Всемирно известные композиции зазвучат по-новому.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

29 ноября в 19:00 в ночном клубе «Мед» выступят 5opka x MellSher. Российский видеоблогер и игрок в Minecraft Кирилл Баранов (5opka), родившийся 5 апреля 1996 года в Ростове-на-Дону, примет участие в совместном музыкальном проекте. Его партнером станет MellSher, чьи композиции в жанрах рэпа и хип-хопа отличают ритмичные биты и глубокие тексты.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)

29 ноября в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — мировые саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром. Это мультимедийное представление: в исполнении симфонического оркестра зазвучат запоминающиеся музыкальные темы из культовых кинолент.

Стоимость билетов — от 2350 руб. (6+)

30 ноября в 19:30 на сцене клуба «Баба Люба» выступит Грек. Этот греческий музыкант получил от поклонников прозвище «криминальный авторитет». Его композиции стали красноречивыми примерами неошансона. А вирусный хит «Моя блондинка» покорил TikTok, набрав более 200 млн просмотров.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

28 ноября в 18:00 в Ростовском музыкальном театре — опера «Мадам Баттерфляй» на музыку Джакомо Пуччини. 17 февраля 1904 года состоялась премьера оперы в миланском театре «Ла Скала». Спектакль открывает двери в притягательный и яркий мир японской культуры, а пронзительная история любви прекрасной Чио-Чио-Сан непременно затронет тонкие струны души.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

28 ноября в 19:00 на сцене Молодежного театра — драма по роману Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи». Этот культовый французский роман XVIII века в XIX столетии считался скандальным, а в XX веке стал основой для множества киноадаптаций.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

29 ноября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — драма «Платов». Авторы постановки, основанной на биографии атамана Матвея Платова, предлагают зрителю не только ключевые эпизоды жизни прославленного генерала, но и задают философские вопросы. Один из них — о влиянии личности на ход истории.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

30 ноября в 12:00 и 18:00 на большой сцене Молодежного театра — «Щелкунчик» Петра Чайковского. Режиссер — Алексей Фадеечев. В этой ростовской версии знаменитого балета есть все — сказка, волшебство, символизм, сновидения и реальность.

Стоимость билетов — от 4500 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Для юриста Петра Безуглова реальность — это только четкие законы и порядок. Но однажды его сын обнаружил старые письма отца к Деду Морозу и отправляет их по назначению. На следующее утро мир Петра переворачивается: его детские желания начинают воплощаться в жизнь.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна премьера — фильм «Есть только миг». В 1944 году, после пребывания в госпитале и из-за ухудшения зрения и речи, несколько офицеров направляется на замаскированный аэродром. Враг, ошибочно принимая его за действующий, попадает в ловушку. Летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.

Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Следующая новинка — комедия «По-братски». Антон и Светлана Лебедевы решили расстаться. Из-за юридических формальностей, им предстоит отправиться в поездку в отдаленный северный город Нежногорье, где когда-то состоялась их свадьба. Неожиданно на пути героев возникает эксцентричная семья Бубликов. Лебедевы, не подозревая о грядущих приключениях, вынуждены присоединиться к новым знакомым.

Стоимость билетов — от 480 руб. (16+)

29 и 30 ноября в 21:00 в Flash Bar комики ростовского объединения FlashStandUp выступят с хитами и новыми шутками.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

28, 29 и 30 ноября с 12:00 до 18:00 в Музее современного изобразительного искусства — персональная выставка «Петр Жайворонский в поисках гармонии ...». В экспозиции представлены графические и живописные работы, созданные автором в последние годы.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

