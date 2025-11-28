В Константиновске отремонтировали дорогу после иска прокуратуры

В Константиновском районе суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в районном центре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Покрытие проезжей части улицы Фрунзе в районе было в ямах и выбоинах, создавало опасность дорожно-транспортных происшествий. При этом чиновниками меры к устранению нарушений не принимались, уточняется в сообщении правоохранителей.

Прокуратура направила в суд иск об «обязании органа местного самоуправления восстановить дорожное покрытие». Сейчас дорога отремонтирована.

Константин Соловьев