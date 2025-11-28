Более трети сообщений на «Прямую линию» губернатора Кубани касаются ЖКХ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках «Прямой линии» 2025 года получил более 3,5 тыс. сообщений. Наибольший интерес жителей вызвали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — 35% обращений, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Еще 21% писем касаются транспорта и дорожного хозяйства, по 10% — социального обеспечения и здравоохранения. Остальные темы включают строительство, архитектуру, безопасность, образование и культуру.

Жители чаще всего обращаются через чат-бот в мессенджере MAX (63%), по телефону (29%) и через портал «Госуслуги» (8%). Самыми активными муниципалитетами стали Анапа, Темрюкский и Туапсинский районы. «Прямая линия» состоится 5 декабря на телеканалах «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».

Анна Гречко