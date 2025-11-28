Главу Сакского района Крыма задержали при получении взятки

Глава Сакского района Владислав Хаджиев был задержан при получении взятки в размере 2 млн руб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: сайт правительства Республики Крым

Господин Аксенов отметил, что коррупционные действия Владислава Хаджиева «не имеют оправдания», а «вор и взяточник должен сидеть в тюрьме». Глава республики подчеркнул, что находился на связи с министром МВД по РК Алексеем Дмитриевым в ходе задержания и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за слаженную работу.

Решение о дальнейшем процессе и мерах пресечения будет приниматься следственными органами по установленной процедуре.

Анна Гречко