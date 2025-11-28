Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В новый совет директоров Armani вошел бывший глава Gucci

Итальянский модный дом Armani назначил новый совет директоров, задача которого помочь компании пройти переходный период после смерти основателя Джорджо Армани. Как сообщает AP, новых директоров выбирали Фонд Джорджо Армани и наследники итальянского дизайнера.

В состав совета директоров вошли бывший топ-менеджер Armani Джон Хукс, бывший генеральный директор Gucci Марко Биззарри, руководитель отдела дизайна мужской одежды Armani Панталео Дель’Орко, генеральный директор Armani Джузеппе Марсоччи, племянница Джорджо Армани — Сильвана и его племянник — Андреа Камерана, а также основатель итальянского онлайн-ритейлера YOOX Федерико Маркетти и предприниматель Анджело Моратти. По словам Панталео Дель’Орко, который возглавил новый совет директоров, этот состав «является лучшей гарантией преемственности, укрепления и модернизации идеи красоты, бизнес-модели и этических ценностей, разработанных господином Армани за 50 лет». В предыдущий совет директоров входило больше родственников господина Армани.

Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. В числе наследников в своем завещании он указал Фонд Джорджо Армани, своего делового партнера господина Дель’Орко и племянников. Завещание обязывает наследников продать 15% модного дома в течение 18 месяцев какой-нибудь крупной люксовой компании, предпочтительнее LVMH, L’Oreal или EssilorLuxottica. Новый совет директоров займется реализацией этого поручения.

Алена Миклашевская

«Я не делаю моду, я одеваю людей»

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца

Фото: Getty Images / Adriano Alecchi / Mondadori Portfolio

До того как стать одним из мировых законодателей моды, Армани успел отучиться два года на медфакультете, отслужить в армии, поработать помощником фотографа, подсобным рабочим и оформителем витрин

До того как стать одним из мировых законодателей моды, Армани успел отучиться два года на медфакультете, отслужить в армии, поработать помощником фотографа, подсобным рабочим и оформителем витрин

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды «Хитман» Армани шесть лет работал над шитьем, кроем и построением лекал. С 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды «Хитман» Армани шесть лет работал над шитьем, кроем и построением лекал. С 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

Первую коллекцию под брендом Giorgio Armani мир моды увидел в 1974 году. В коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря ему Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести

Первую коллекцию под брендом Giorgio Armani мир моды увидел в 1974 году. В коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря ему Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести

Фото: AP / Bob Galbraith

В 1980 году началось сотрудничество Армани с кинематографом. Его костюмы носили многие голливудские звезды: от Ричарда Гира в картине «Американский жиголо» (1980) до Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013) &lt;br>На фото: Джорджио Армани с актером Арнольдом Шварценеггером и его женой Марией Шрайвер в 1998 году

В 1980 году началось сотрудничество Армани с кинематографом. Его костюмы носили многие голливудские звезды: от Ричарда Гира в картине «Американский жиголо» (1980) до Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013)
На фото: Джорджио Армани с актером Арнольдом Шварценеггером и его женой Марией Шрайвер в 1998 году

Фото: Reuters

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд — мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, часы, галантерея, ювелирные изделия и товары для дома выпускались под марками Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans, Armani Junior, Armani Casa

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд — мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, часы, галантерея, ювелирные изделия и товары для дома выпускались под марками Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans, Armani Junior, Armani Casa

Фото: AP / Luca Bruno

Бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тысяч сотрудников. Доход бренда за год превышает €2 млрд

Бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тысяч сотрудников. Доход бренда за год превышает €2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Активисты организации PETA, ведущей борьбу за права животных, неоднократно устраивали протесты против новых коллекций одежды дома Armani с использованием натуральных меха и кожи. В 2016 году дизайнер отказался от использования натурального меха

Активисты организации PETA, ведущей борьбу за права животных, неоднократно устраивали протесты против новых коллекций одежды дома Armani с использованием натуральных меха и кожи. В 2016 году дизайнер отказался от использования натурального меха

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В России первый бутик бренда открылся в 2001 году. В 2005 году Армани запустил линию одежды от кутюр. Через год модельер стал дизайнером формы для национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине. В том же году его компания начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубаи, который открылся в в 2010 году &lt;br>На фото: Джорджо Армани с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, 2009 год

В России первый бутик бренда открылся в 2001 году. В 2005 году Армани запустил линию одежды от кутюр. Через год модельер стал дизайнером формы для национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине. В том же году его компания начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубаи, который открылся в в 2010 году
На фото: Джорджо Армани с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2018 году компания Giorgio Armani сократила количество своих брендов и реструктурировал сеть магазинов на фоне падения выручки. Компания оставила только три линейки вместо семи

В 2018 году компания Giorgio Armani сократила количество своих брендов и реструктурировал сеть магазинов на фоне падения выручки. Компания оставила только три линейки вместо семи

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одно из правил бизнеса Джорджо Армани звучит так: «Я не делаю моду, я одеваю людей». Еще одно правило, которого придерживается дизайнер: «Побеждают выносливые. Это значит, что для победы нужно какое-то кредо, опора, на основании которой ты совершаешь поступки»

Одно из правил бизнеса Джорджо Армани звучит так: «Я не делаю моду, я одеваю людей». Еще одно правило, которого придерживается дизайнер: «Побеждают выносливые. Это значит, что для победы нужно какое-то кредо, опора, на основании которой ты совершаешь поступки»

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Джорджо Армани был единственным акционером одноименной компании, а также креативным директором и председателем правления. Считался одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,3 млрд

Джорджо Армани был единственным акционером одноименной компании, а также креативным директором и председателем правления. Считался одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,3 млрд

Фото: Reuters / Benoit Tessier

У Армани множество наград и званий, среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), орден Почетного легиона (2008)

У Армани множество наград и званий, среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), орден Почетного легиона (2008)

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

Джорджио Армани на показе своей коллекции в Париже, 2024 год

Джорджио Армани на показе своей коллекции в Париже, 2024 год

Фото: Yves Herman / Reuters

На показе своей коллекции в Милане, 2024 год

На показе своей коллекции в Милане, 2024 год

Фото: Claudia Greco / Reuters

Модельер умер 4 сентября 2025 года. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передала La Repubblica сообщение основанной модельером компании

Модельер умер 4 сентября 2025 года. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передала La Repubblica сообщение основанной модельером компании

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

