В новый совет директоров Armani вошел бывший глава Gucci

Итальянский модный дом Armani назначил новый совет директоров, задача которого помочь компании пройти переходный период после смерти основателя Джорджо Армани. Как сообщает AP, новых директоров выбирали Фонд Джорджо Армани и наследники итальянского дизайнера.

В состав совета директоров вошли бывший топ-менеджер Armani Джон Хукс, бывший генеральный директор Gucci Марко Биззарри, руководитель отдела дизайна мужской одежды Armani Панталео Дель’Орко, генеральный директор Armani Джузеппе Марсоччи, племянница Джорджо Армани — Сильвана и его племянник — Андреа Камерана, а также основатель итальянского онлайн-ритейлера YOOX Федерико Маркетти и предприниматель Анджело Моратти. По словам Панталео Дель’Орко, который возглавил новый совет директоров, этот состав «является лучшей гарантией преемственности, укрепления и модернизации идеи красоты, бизнес-модели и этических ценностей, разработанных господином Армани за 50 лет». В предыдущий совет директоров входило больше родственников господина Армани.

Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. В числе наследников в своем завещании он указал Фонд Джорджо Армани, своего делового партнера господина Дель’Орко и племянников. Завещание обязывает наследников продать 15% модного дома в течение 18 месяцев какой-нибудь крупной люксовой компании, предпочтительнее LVMH, L’Oreal или EssilorLuxottica. Новый совет директоров займется реализацией этого поручения.

Алена Миклашевская