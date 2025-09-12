Джорджо Армани в завещании указал, кто может стать новым владельцем компании

Умерший на прошлой неделе модельер Джорджо Армани завещал 10% акций своей компании Giorgio Armani фонду Джорджо Армани, остальные 90% фонд получит во владение без права собственности и пользования. Об этом пишут СМИ, в распоряжении которых оказались его завещания. Деловой партнер господина Армани Панталео делль’Орка, а также трое племянников модельера и его сестра получают права узуфрукта — пользования и получения доходов компании.

Модельер Джорджо Армани

40% голосующих акций получает господин делль’Орка, 30% — фонд, по 15% — два его племянника. Кроме того, в завещании говорится, что наследники должны в течение полутора лет продать 15% ее акций, а затем в течение трех-пяти лет продать тому же покупателю еще около 30%, тем самым доведя его долю до 54,9%.

Среди приоритетных вариантов господин Армани назвал конгломерат люксовых брендов LVMH, производителя косметики L’Oreal и производителя люксовых очков EssilorLuxottica — в двух последних компаниях у него была доля. Наследники могут продать Giorgio Armani и другой крупной люксовой компании. Если же продать не получится, наследники должны сделать компанию публичной.

Модельер умер 4 сентября в возрасте 91 года. Вскоре после его смерти стало известно, что он тайно оставил завещания, составленные уже в этом году.

Состояние господина Армани оценивается в €11–13 млрд. Он был единственным владельцем модного дома Giorgio Armani, который в отличие от многих его конкурентов не был куплен крупной корпорацией и оставался собственностью основателя.

Яна Рождественская