«По-настоящему богатые и изысканные люди любят сдержанность»
The Washington Post, La Repubblica и другие издания вспоминают Джорджо Армани
Смерть культового модельера Джорджо Армани стала сегодня одной из главных тем мировой прессы. Обозреватели рассказывают о вкладе итальянца в развитие мировой моды и даже о том, как он смог повлиять на стиль поведения некоторых слоев общества.
Итальянский модельер Джорджо Армани
Фото: Stefano Rellandini / Reuters, Stefano Rellandini / File Photo / Reuters
The Washington Post (Вашингтон, США)
Как Джорджо Армани создал мир тихой роскоши
Можно сказать, что Джорджо Армани, скончавшийся в возрасте 91 года, изобрел все, что мы знаем о роскоши. Его любовь к бежевому и нейтральным тонам, а точнее его вера в них, проложила путь к тихой роскоши или современной философии, согласно которой по-настоящему богатые и изысканные люди любят сдержанность. Он изобрел новый язык одежды, определяющий власть и влияние, охватывающий различные отрасли: красавчик из «Секса в большом городе» Мистер Биг, знаток искусства Ларри Гагосян и все сексапильные кинозвезды 90-х с небрежными прическами носили костюмы от Armani, поскольку они стали символом редкого сочетания солидного дохода и изысканного вкуса.
Между всем, что создал Армани, и тем, что создал сам дизайнер, существует принципиальная разница. Армани всегда был стильным. Но его отличительной чертой была тонкая элегантность, даже скромность. В помпезном мире роскоши именно она выделяла творчество Армани и весь его мир, превратив его бизнес, которому в этом году исполнилось 50 лет, в мирового гиганта.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Что ждет модную империю Джорджо Армани в будущем?
Со смертью Джорджо Армани мир моды потерял не только дизайнера, но и одного из последних великих владельцев/управленцев в индустрии роскоши. В отличие от конкурентов, которые уступили контроль над своими брендами таким конгломератам, как LVMH или Kering, Армани сохранил свою компанию в форме частного владения. Он отчитывался только перед собой и управлял компанией с точностью бизнесмена и в то же время с зорким взглядом кутюрье. Яростно отстаивая эту независимость, он фактически оставался единственным акционером группы, чей оборот в прошлом году составил около $2,7 млрд, и создал условия, гарантирующие дому устойчивость к внешнему поглощению. Теперь компания может столкнуться с самым серьезным испытанием: переживет ли она эпоху своего основателя, сохранив его наследие.
В отсутствие детей и супруги контроль над модным домом должен перейти к фонду Giorgio Armani Foundation, который дизайнер и бизнесмен основал почти десять лет назад, чтобы гарантировать преемственность и сохранить независимость. Задолго до своей смерти Армани заявил, что выбрал трех кандидатов, которые будут курировать фонд после его смерти, более подробной информации пока нет.
La Repubblica (Рим, Италия)
Культовый дизайнер Джорджо Армани умер
Легендарный дизайнер, создатель современной моды умер в возрасте 91 года. Зная его, можно сказать, что он ушел так, как и хотел — весь в работе. Сейчас он работал над показом, запланированным на 28 сентября в Академии Брера. Вот таким он был: неутомимым и неудержимым.
Король Джорджо. Абсолютная легенда моды, икона современного стиля, освободитель женщин, изобретатель стилей, мод и в конечном итоге стиля жизни. Если уж нужно сравнивать, другой творческой личностью, столь же сильно изменившей привычки, была разве что Коко Шанель. Когда люди говорят, что творчество Армани уникально, то это потому, что так и есть. Никто не понимал свое время так, как он, трансформируя (это понимание.— “Ъ”) в одежду.
Фотогалерея
Звезды в нарядах от Армани
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Элегантный, решительный, слегка непостижимый: Джорджо Армани умер, но он не будет забыт
Дизайнер переизобрел деловой стиль одежды, переопределил, что значит выглядеть современно, и был архитектором того, как мы одеваемся сегодня. Джорджо Армани одел всех нас. Вне зависимости от того, были ли у вас деньги на пиджак с лейблом Armani, вы носили пиджак, который он изобрел. Он был вдохновителем современного стиля, архитектором того, как мы одеваемся сегодня. Если вы надели костюм свободного покроя с футболкой на свадьбу, если вы носите приглушенные цвета на работу, если вы думали, что было бы шикарно перекрасить гостиную в серый цвет,— все это Армани.
История Армани начинается с костюма. В конце 1970-х Армани взял брючный костюм, избавился от напыщенности и традиционности и заменил лоском городской утонченности и каплей небрежной сексуальности. Сделав это, он переизобрел деловой стиль конца XX века. Более того: на самом деле он переосмыслил, что значит выглядеть современно. Армани интуитивно почувствовал, как некогда жесткое разделение между накрахмаленным миром работы и домашним пузырем мягких тапочек начало стираться в 1970–1980-х годах, еще до того, как интернет уничтожил его. В костюме от Армани мужчина выглядел первобытным и алчущим, но в то же время утонченным и городским. Это была гремучая смесь власти и секса, денег и эго.
Tagesschau (Гамбург, Германия)
Умер итальянский дизайнер Джорджо Армани
Десятилетиями он был иконой мировой модной сцены. Икона моды начинал с малого и как самоучка, а в 1970-е построил империю, в которую кроме одежды входили украшения, парфюмерия, дизайн интерьера и люксовые отели. В конце 1970-х Армани сделал итальянскую готовую одежду всемирно известной и создал узнаваемый, небрежный силуэт, который в течение полувека определял этот модный дом. В центре его видения моды стояла элегантность, важную роль играла его любовь к деталям.
В 1980-е Армани сделал себе имя как человек, который переизобрел мужской пиджак. Он убрал из костюмных тканей жесткость, сделав их более мягкими, текучими и небрежными. Второй революцией Армани стало то, что он «разрешил» носить футболку с костюмом.