Коммерсантъ FM
«По-настоящему богатые и изысканные люди любят сдержанность»

The Washington Post, La Repubblica и другие издания вспоминают Джорджо Армани

Смерть культового модельера Джорджо Армани стала сегодня одной из главных тем мировой прессы. Обозреватели рассказывают о вкладе итальянца в развитие мировой моды и даже о том, как он смог повлиять на стиль поведения некоторых слоев общества.

Фото: Stefano Rellandini / Reuters, Stefano Rellandini / File Photo / Reuters

The Washington Post (Вашингтон, США)

Как Джорджо Армани создал мир тихой роскоши

Можно сказать, что Джорджо Армани, скончавшийся в возрасте 91 года, изобрел все, что мы знаем о роскоши. Его любовь к бежевому и нейтральным тонам, а точнее его вера в них, проложила путь к тихой роскоши или современной философии, согласно которой по-настоящему богатые и изысканные люди любят сдержанность. Он изобрел новый язык одежды, определяющий власть и влияние, охватывающий различные отрасли: красавчик из «Секса в большом городе» Мистер Биг, знаток искусства Ларри Гагосян и все сексапильные кинозвезды 90-х с небрежными прическами носили костюмы от Armani, поскольку они стали символом редкого сочетания солидного дохода и изысканного вкуса.

Между всем, что создал Армани, и тем, что создал сам дизайнер, существует принципиальная разница. Армани всегда был стильным. Но его отличительной чертой была тонкая элегантность, даже скромность. В помпезном мире роскоши именно она выделяла творчество Армани и весь его мир, превратив его бизнес, которому в этом году исполнилось 50 лет, в мирового гиганта.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Что ждет модную империю Джорджо Армани в будущем?

Со смертью Джорджо Армани мир моды потерял не только дизайнера, но и одного из последних великих владельцев/управленцев в индустрии роскоши. В отличие от конкурентов, которые уступили контроль над своими брендами таким конгломератам, как LVMH или Kering, Армани сохранил свою компанию в форме частного владения. Он отчитывался только перед собой и управлял компанией с точностью бизнесмена и в то же время с зорким взглядом кутюрье. Яростно отстаивая эту независимость, он фактически оставался единственным акционером группы, чей оборот в прошлом году составил около $2,7 млрд, и создал условия, гарантирующие дому устойчивость к внешнему поглощению. Теперь компания может столкнуться с самым серьезным испытанием: переживет ли она эпоху своего основателя, сохранив его наследие.

Что говорили о Джорджо Армани его друзья

В отсутствие детей и супруги контроль над модным домом должен перейти к фонду Giorgio Armani Foundation, который дизайнер и бизнесмен основал почти десять лет назад, чтобы гарантировать преемственность и сохранить независимость. Задолго до своей смерти Армани заявил, что выбрал трех кандидатов, которые будут курировать фонд после его смерти, более подробной информации пока нет.

La Repubblica (Рим, Италия)

Культовый дизайнер Джорджо Армани умер

Легендарный дизайнер, создатель современной моды умер в возрасте 91 года. Зная его, можно сказать, что он ушел так, как и хотел — весь в работе. Сейчас он работал над показом, запланированным на 28 сентября в Академии Брера. Вот таким он был: неутомимым и неудержимым.

Король Джорджо. Абсолютная легенда моды, икона современного стиля, освободитель женщин, изобретатель стилей, мод и в конечном итоге стиля жизни. Если уж нужно сравнивать, другой творческой личностью, столь же сильно изменившей привычки, была разве что Коко Шанель. Когда люди говорят, что творчество Армани уникально, то это потому, что так и есть. Никто не понимал свое время так, как он, трансформируя (это понимание.— “Ъ”) в одежду.

Звезды в нарядах от Армани

Актриса Кейт Бланшетт на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2014 год

Актриса Кейт Бланшетт на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2014 год

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Певица Рианна на церемонии вручения премии «Грэмми», 2012 год

Певица Рианна на церемонии вручения премии «Грэмми», 2012 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Актриса Меган Фокс на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2013 год

Актриса Меган Фокс на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2013 год

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актриса Пенелопа Крус на церемонии вручения премии «Оскар», 2012 год

Актриса Пенелопа Крус на церемонии вручения премии «Оскар», 2012 год

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Супермодель и актриса Хайди Клум на церемонии вручения премии People&#39;s Choice Awards, 2014 год

Супермодель и актриса Хайди Клум на церемонии вручения премии People's Choice Awards, 2014 год

Фото: John Shearer / Invision / AP

Актриса Аманда Сейфрид на церемонии вручения премии «Оскар», 2010 год

Актриса Аманда Сейфрид на церемонии вручения премии «Оскар», 2010 год

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Актриса Джессика Честейн на церемонии вручения премии «Оскар», 2013 год

Актриса Джессика Честейн на церемонии вручения премии «Оскар», 2013 год

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Актриса Николь Кидман на Каннском кинофестивале, 2014 год

Актриса Николь Кидман на Каннском кинофестивале, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Актриса Энн Хэтэуэй на церемонии вручения премии «Оскар», 2009 год

Актриса Энн Хэтэуэй на церемонии вручения премии «Оскар», 2009 год

Фото: Jason Reed / Reuters

Певица и актриса Леди Гага на ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», 2010 год

Певица и актриса Леди Гага на ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», 2010 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Милла Йовович на Каннском кинофестивале, 2013 год

Актриса Милла Йовович на Каннском кинофестивале, 2013 год

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 1998 год

Актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 1998 год

Фото: Fred Prouser / Reuters

Актриса Холли Берри на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2003 год

Актриса Холли Берри на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2003 год

Фото: Fred Prouser FSP / Reuters

Актеры Том Круз и Кэти Холмс на свадебной фотосессии на озере Браччано в Италии, 2006 год

Актеры Том Круз и Кэти Холмс на свадебной фотосессии на озере Браччано в Италии, 2006 год

Фото: Robert Evans / Handout / Reuters

Актриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2006 год

Актриса Шарлиз Терон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2006 год

Фото: Kevork Djansezian / AP

Актеры Том Круз и Кэти Холмс на вечеринке Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар», 2007 год

Актеры Том Круз и Кэти Холмс на вечеринке Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар», 2007 год

Фото: Chris Pizzello / Reuters

Певица Бейонсе на церемонии вручения премии «Оскар», 2007 год

Певица Бейонсе на церемонии вручения премии «Оскар», 2007 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория на гала-вечере Met Gala в Метрополитен-музее, 2008 год

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория на гала-вечере Met Gala в Метрополитен-музее, 2008 год

Фото: Keith Bedford / Reuters

Актриса Хилари Суонк на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2009 год

Актриса Хилари Суонк на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2009 год

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Певица Алиша Киз на церемонии вручения премии «Оскар», 2009 год

Певица Алиша Киз на церемонии вручения премии «Оскар», 2009 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии «Оскар», 2010 год

Певица Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии «Оскар», 2010 год

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Актриса Кейт Бекинсейл на Каннском кинофестивале, 2010 год

Актриса Кейт Бекинсейл на Каннском кинофестивале, 2010 год

Фото: Yves Herman / Reuters

Актриса Зои Салдана на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год

Актриса Зои Салдана на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Княгиня Монако Шарлен на церемонии бракосочетания с князем Альбером II во дворце в Монако, 2011 год

Княгиня Монако Шарлен на церемонии бракосочетания с князем Альбером II во дворце в Монако, 2011 год

Фото: Jean-Paul Pelissier, Pool / AP

Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II после церемонии бракосочетания во дворце в Монако, 2011 год

Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II после церемонии бракосочетания во дворце в Монако, 2011 год

Фото: Charles Platiau / Reuters

Певица Гвен Стефани на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год

Певица Гвен Стефани на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Певец Кит Урбан и актриса Николь Кидман на церемонии вручения премии «Оскар», 2022 год

Певец Кит Урбан и актриса Николь Кидман на церемонии вручения премии «Оскар», 2022 год

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год

Актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2011 год

Фото: Guillaume Baptiste / Pool / Reuters

Актриса Марго Робби на премьере фильма «Волк с Уолл-стрит» в Нью-Йорке, 2013 год

Актриса Марго Робби на премьере фильма «Волк с Уолл-стрит» в Нью-Йорке, 2013 год

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Актриса Николь Кидман на церемонии вручения премии «Оскар», 2018 год

Актриса Николь Кидман на церемонии вручения премии «Оскар», 2018 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Эллисон Уильямс на церемонии вручения премии «Оскар», 2018 год

Актриса Эллисон Уильямс на церемонии вручения премии «Оскар», 2018 год

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Актриса Диана Крюгер на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2018 год

Актриса Диана Крюгер на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2018 год

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Модель Тина Кунаки на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2018 год

Модель Тина Кунаки на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2018 год

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Актриса Софи Лорен и ее сын, режиссер Эдоардо Понти на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2014 год

Актриса Софи Лорен и ее сын, режиссер Эдоардо Понти на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2014 год

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актриса Зои Кравиц на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, 2014 год

Актриса Зои Кравиц на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, 2014 год

Фото: Tony Gentile / Reuters

Актриса Джулианна Мур на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, 2015 год

Актриса Джулианна Мур на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, 2015 год

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Актриса Наоми Уоттс на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, 2016 год

Актриса Наоми Уоттс на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, 2016 год

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актриса Риз Уизерспун на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2015 год

Актриса Риз Уизерспун на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2015 год

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Актриса Эмми Россум на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2015 год

Актриса Эмми Россум на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 2015 год

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Актрисы Сьюзан Сарандон и Наоми Уоттс (слева) на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2016 год

Актрисы Сьюзан Сарандон и Наоми Уоттс (слева) на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2016 год

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Элегантный, решительный, слегка непостижимый: Джорджо Армани умер, но он не будет забыт

Дизайнер переизобрел деловой стиль одежды, переопределил, что значит выглядеть современно, и был архитектором того, как мы одеваемся сегодня. Джорджо Армани одел всех нас. Вне зависимости от того, были ли у вас деньги на пиджак с лейблом Armani, вы носили пиджак, который он изобрел. Он был вдохновителем современного стиля, архитектором того, как мы одеваемся сегодня. Если вы надели костюм свободного покроя с футболкой на свадьбу, если вы носите приглушенные цвета на работу, если вы думали, что было бы шикарно перекрасить гостиную в серый цвет,— все это Армани.

История Армани начинается с костюма. В конце 1970-х Армани взял брючный костюм, избавился от напыщенности и традиционности и заменил лоском городской утонченности и каплей небрежной сексуальности. Сделав это, он переизобрел деловой стиль конца XX века. Более того: на самом деле он переосмыслил, что значит выглядеть современно. Армани интуитивно почувствовал, как некогда жесткое разделение между накрахмаленным миром работы и домашним пузырем мягких тапочек начало стираться в 1970–1980-х годах, еще до того, как интернет уничтожил его. В костюме от Армани мужчина выглядел первобытным и алчущим, но в то же время утонченным и городским. Это была гремучая смесь власти и секса, денег и эго.

Tagesschau (Гамбург, Германия)

Умер итальянский дизайнер Джорджо Армани

Десятилетиями он был иконой мировой модной сцены. Икона моды начинал с малого и как самоучка, а в 1970-е построил империю, в которую кроме одежды входили украшения, парфюмерия, дизайн интерьера и люксовые отели. В конце 1970-х Армани сделал итальянскую готовую одежду всемирно известной и создал узнаваемый, небрежный силуэт, который в течение полувека определял этот модный дом. В центре его видения моды стояла элегантность, важную роль играла его любовь к деталям.

В 1980-е Армани сделал себе имя как человек, который переизобрел мужской пиджак. Он убрал из костюмных тканей жесткость, сделав их более мягкими, текучими и небрежными. Второй революцией Армани стало то, что он «разрешил» носить футболку с костюмом.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик

«Я не делаю моду, я одеваю людей»

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца

Фото: Getty Images / Adriano Alecchi / Mondadori Portfolio

До того как стать одним из мировых законодателей моды, Армани успел отучиться два года на медфакультете, отслужить в армии, поработать помощником фотографа, подсобным рабочим и оформителем витрин

До того как стать одним из мировых законодателей моды, Армани успел отучиться два года на медфакультете, отслужить в армии, поработать помощником фотографа, подсобным рабочим и оформителем витрин

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды «Хитман» Армани шесть лет работал над шитьем, кроем и построением лекал. С 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды «Хитман» Армани шесть лет работал над шитьем, кроем и построением лекал. С 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

Первую коллекцию под брендом Giorgio Armani мир моды увидел в 1974 году. В коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря ему Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести

Первую коллекцию под брендом Giorgio Armani мир моды увидел в 1974 году. В коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря ему Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести

Фото: AP / Bob Galbraith

В 1980 году началось сотрудничество Армани с кинематографом. Его костюмы носили многие голливудские звезды: от Ричарда Гира в картине «Американский жиголо» (1980) до Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013) &lt;br>На фото: Джорджио Армани с актером Арнольдом Шварценеггером и его женой Марией Шрайвер в 1998 году

В 1980 году началось сотрудничество Армани с кинематографом. Его костюмы носили многие голливудские звезды: от Ричарда Гира в картине «Американский жиголо» (1980) до Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013)
На фото: Джорджио Армани с актером Арнольдом Шварценеггером и его женой Марией Шрайвер в 1998 году

Фото: Reuters

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд — мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, часы, галантерея, ювелирные изделия и товары для дома выпускались под марками Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans, Armani Junior, Armani Casa

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд — мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, часы, галантерея, ювелирные изделия и товары для дома выпускались под марками Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans, Armani Junior, Armani Casa

Фото: AP / Luca Bruno

Бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тысяч сотрудников. Доход бренда за год превышает €2 млрд

Бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тысяч сотрудников. Доход бренда за год превышает €2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Активисты организации PETA, ведущей борьбу за права животных, неоднократно устраивали протесты против новых коллекций одежды дома Armani с использованием натуральных меха и кожи. В 2016 году дизайнер отказался от использования натурального меха

Активисты организации PETA, ведущей борьбу за права животных, неоднократно устраивали протесты против новых коллекций одежды дома Armani с использованием натуральных меха и кожи. В 2016 году дизайнер отказался от использования натурального меха

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В России первый бутик бренда открылся в 2001 году. В 2005 году Армани запустил линию одежды от кутюр. Через год модельер стал дизайнером формы для национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине. В том же году его компания начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубаи, который открылся в в 2010 году &lt;br>На фото: Джорджо Армани с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, 2009 год

В России первый бутик бренда открылся в 2001 году. В 2005 году Армани запустил линию одежды от кутюр. Через год модельер стал дизайнером формы для национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине. В том же году его компания начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубаи, который открылся в в 2010 году
На фото: Джорджо Армани с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2018 году компания Giorgio Armani сократила количество своих брендов и реструктурировал сеть магазинов на фоне падения выручки. Компания оставила только три линейки вместо семи

В 2018 году компания Giorgio Armani сократила количество своих брендов и реструктурировал сеть магазинов на фоне падения выручки. Компания оставила только три линейки вместо семи

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одно из правил бизнеса Джорджо Армани звучит так: «Я не делаю моду, я одеваю людей». Еще одно правило, которого придерживается дизайнер: «Побеждают выносливые. Это значит, что для победы нужно какое-то кредо, опора, на основании которой ты совершаешь поступки»

Одно из правил бизнеса Джорджо Армани звучит так: «Я не делаю моду, я одеваю людей». Еще одно правило, которого придерживается дизайнер: «Побеждают выносливые. Это значит, что для победы нужно какое-то кредо, опора, на основании которой ты совершаешь поступки»

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Джорджо Армани был единственным акционером одноименной компании, а также креативным директором и председателем правления. Считался одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,3 млрд

Джорджо Армани был единственным акционером одноименной компании, а также креативным директором и председателем правления. Считался одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,3 млрд

Фото: Reuters / Benoit Tessier

У Армани множество наград и званий, среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), орден Почетного легиона (2008)

У Армани множество наград и званий, среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), орден Почетного легиона (2008)

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

Джорджио Армани на показе своей коллекции в Париже, 2024 год

Джорджио Армани на показе своей коллекции в Париже, 2024 год

Фото: Yves Herman / Reuters

На показе своей коллекции в Милане, 2024 год

На показе своей коллекции в Милане, 2024 год

Фото: Claudia Greco / Reuters

Модельер умер 4 сентября 2025 года. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передала La Repubblica сообщение основанной модельером компании

Модельер умер 4 сентября 2025 года. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передала La Repubblica сообщение основанной модельером компании

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

