В Ростовской области упростили получение земли для социальных объектов

В Ростовской области приняли новую редакцию областного закона, разрешающую предоставление земельных участков в аренду без торгов при строительстве социальных объектов и реализации крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщили в донском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Елисеев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Елисеев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По словам спикера ЗС РО Александра Ищенко, первоначальный закон был принят в 2015 году и помог решить проблемы обманутых дольщиков. Сейчас большинство этих вопросов сняты, поэтому возникла потребность в обновлении нормативной базы.

«Новая редакция сохраняет основную концепцию закона, но открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в строительство социально важных объектов», — заявил господин Ищенко.

Согласно нововведениям, инвесторы получат право на землю без проведения торгов при возведении или реконструкции объектов социального обслуживания населения, а также в сфере отдыха и оздоровления детей. Документ устанавливает минимальные требования к масштабу проектов: детский лагерь должен вмещать не менее 250 детей за смену и работать летом не менее 42 дней.

Еще одна льгота касается создания или модернизации туристической инфраструктуры при условии инвестирования не менее 200 млн руб.

Валентина Любашенко