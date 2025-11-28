Подрядчика Тацинской больницы внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Компанию ООО «СТМ», проводившую благоустройство территории медицинского учреждения в станице Тацинской, внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение принял арбитражный суд Северо-Кавказского округа, сообщает пресс-служба ростовского филиала федеральной антимонопольной службы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представители Центральной районной больницы и подрядчик заключили контракт на сумму около 17 млн руб. Работы должны были завершить в промежуток между началом мая и августом 2024 года. Однако к концу мая ООО «СТМ» так и не приступило к благоустройству, и заказчик решил отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке. После попадания в реестр компания не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Константин Соловьев