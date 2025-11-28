На «Желдорреммаше» запустили импортозамещающее производство трансформаторов

Ростовский ЭРЗ освоил выпуск трансформаторов ТР-23 для обогрева лобовых стекол и оборудования кабин электровозов серии 2(3)ЭС5К «Ермак». Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба предприятия, входящего в АО «Желдорреммаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации предприятия, производство организовано в рамках программы импортозамещения. Для изготовления используются оригинальные чертежи завода-изготовителя. Сотрудники РЭРЗ прошли специальное обучение по сборке трансформаторов.

Компоненты изделий производят несколько подразделений завода. После финальной сборки «ТР-23» направляется на испытательную станцию и проходит проверку отдела технического контроля перед установкой на электровоз.

«Специалисты уже собрали несколько опытных образцов. В дальнейшем планируется перейти к серийному выпуску. Это покроет потребности самого завода и позволит поставлять оборудование в ремонтные депо»,— комментирует пресс-служба завода.

Валентина Любашенко