Задолженность по зарплате на юге России достигла 608 млн рублей в 2025 году

Просроченная задолженность по заработной плате в Южном федеральном округе достигла 608 млн руб. к началу ноября 2025 года, что в 25 раз больше показателя годовой давности. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, за месяц долги увеличились на 6%. Год назад, на 1 ноября 2024 года, задолженность перед работниками южных регионов составляла 24,4 млн руб. Весь объем сформировался из-за нехватки собственных средств у организаций. Бюджетной задолженности по зарплате в округе нет.

Без долгов перед сотрудниками остаются предприятия Ростовской области и Адыгеи — на начало ноября и в 2024, и в 2025 годах у них не было просрочки. В Волгоградской области зафиксировано трехкратное снижение за год: задолженность составила 2,3 млн руб.

Краснодарский край показал резкий рост — с нуля до 544,5 млн руб. В Калмыкии работодатели увеличили долги более чем в десять раз до 43,4 млн руб., в Астраханской области — в 3,3 раза до 13,3 млн руб.

Месячный рост связан главным образом с Калмыкией, где предприятия за октябрь увеличили долги в девять раз. В остальных субъектах ЮФО ситуация за месяц изменилась незначительно.

Валентина Любашенко