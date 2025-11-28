В Азовском районе ввели карантинную зону на более чем 12 га

На территории хутора Задонье в Азовском районе установили карантинную фитосанитарную зону из-за обнаружения очага повилики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Очаг полевого сорняка составил 1,4 га. Площадь буферной зоны составила почти 11 га. Для борьбы с повиликой утвердили программу локализации очага и ликвидации популяции. В связи с введением карантинного режима действует ряд ограничений. Так, запрещается вывоз и продажа продукции, выращенной в очаге, без карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие живых семян повилики. Кроме того, нельзя использовать зараженную территорию для производства семенного материала.

Под запретом также находится использование зерна, сена и соломы с жизнеспособными семенами повилики для кормления животных и птиц. Запрещен выпас скота после начала плодоношения сорняка и применение неперепревшего навоза с семенами повилики в качестве удобрения.

Дополнительно введены ограничения на вывоз почвы и грунта за границы очага, использование зараженной земли для парников, а также выброс отходов на свалки и в водоемы. Карантинную зону упразднят только после трехлетнего отсутствия повилики на территории. Это станет основанием для отмены всех фитосанитарных ограничений.