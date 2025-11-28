«Экономия на транзакциях позволяет давать скидку без потери дохода»

Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает такую практику недобросовестной и, по информации «Ъ», обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных же площадках. Генеральный директор ООО «Южный инновационно-консалтинговый центр» Марина Варшавская считает, что в случае запрета создавать банковские продукты и предоставлять прямые скидки, акции, бонусные программы пострадает покупатель — макетплейсы поднимут цены на товары.

Марина Варшавская

«Фактически банки обвиняют электронные площадки в том, что те, предлагая покупателю более низкую цену при оплате через свои финансовые сервисы занимаются недобросовестной конкуренцией. Чтобы усилить внимание к “проблеме” и вовлеченность регулятора, претензия “приправляется” озабоченностью, что маркетплейсы недоплачивают государству налоги.

Если рассуждать таким образом, то недополученные доходы можно посчитать в любом бизнесе, и в целях увеличения налоговых платежей, связанных с объемом выручки, требовать от бизнеса запрета предоставлять скидки покупателям. Звучит абсурдно, при том, что ценовая конкуренция — это один из самых простых и распространенных способов конкурентной борьбы.

Понимая, что напрямую банки и маркетплейсы конкурировать по цене не могут, так как у них элементарно разный продукт, риторика банков была немного изменена в сторону обеспечения равного доступа покупателей к скидкам вне зависимости от способа оплаты покупок.

Таким образом, практика скидок допускается, если сохраняется выбор для потребителя и равный доступ для банков.

Маркетплейсы, также, как и банки, стремятся снизить свои расходы и увеличить количество точек входа прибыли. Руководствуясь этими целями, те и другие выстраивают свои собственные экосистемы. Так, выгода для онлайн-магазинов при использовании фирменных карт заключается в экономии затрат на эквайринге — при оплате своей картой внутри собственной экосистемы маркетплейсы не платят банкам комиссию. Экономия на транзакциях позволяет давать скидку без потери дохода, что увеличивает лояльность потребителей, но одновременно снижает доходы банков от комиссии за эквайринг. Если заботиться о том, чтобы банки не теряли доходы от комиссии, то можно пойти дальше и запретить платежи QR-кодом.

Отмечу, что комиссия в любом случае платится из кармана покупателя.

Если маркетплейсам запретят создавать свои банковские продукты и сокращать тем самым свои затраты, то электронные площадки заложат потерю в стоимость товаров — цены вырастут. Чтобы проигравшим в этой борьбе не стал потребитель, регулятор и участники спора должны выработать некое соломоново решение, которое будет учитывать интересы всех сторон.

В то же время нужно реально понимать, что внутренние финтех-инструменты площадок не являются полной альтернативой традиционным банкам — у них есть свои ограничения (и по объему денежных средств, которые можно хранить на счете, и по набору услуг), которые не позволяют конкурировать с банками по классическим финансовым продуктам. Кроме того, у них разный товарный рынок — они не могут являться прямыми конкурентами».