Бастрыкин потребовал доложить о расследовании травли школьницы в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о травле 12-летней школьницы в Краснодаре. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СКР возбудил два уголовных дела после обращения матери о систематической травле ее дочери в учебном учреждении в микрорайоне Любимово краевой столицы. Заявительница утверждает, что два инцидента в текущем году привели к травме головы и перелому ноги ребенка.

В краевом управлении Следственного комитета расследуют дела по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и по ст. 293 УК РФ (халатность).Следователи уточняют обстоятельства обоих эпизодов, в которых участвовали ученики школы.

Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

Анна Гречко