Суд оставил под стражей топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных до февраля

Топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 12 ноября 2025 года продлил арест топ-менеджера до февраля. Адвокат обвиняемой подал апелляцию в Свердловский областной суд, но она была отклонена. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Напомним, суд арестовал Татьяну Черных 24 сентября. Ей предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что Татьяна Черных, экс-совладелец «Облкоммунэнерго» бизнесмен Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признает. Алексей Бобров, Олег Чемезов и Антон Боликов арестованы до 15 февраля.

Полина Бабинцева