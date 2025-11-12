Топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных оставили под стражей до 15 февраля

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля топ-менеджеру «Корпорации СТС» Татьяне Черных, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Татьяна Черных

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Татьяну Черных арестовали 24 сентября, предъявив обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как считает следствие, Татьяна Черных, экс-совладелец «Облкоммунэнерго», бизнесмен Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину она отрицает. Алексей Бобров, Олег Чемезов и Антон Боликов арестованы до 15 ноября.

Напомним, 10 октября по решению суда в доход государства обратили порядка 40 компаний, которые имели отношение к Артему Бикову и Алексею Боброву. После начала слушаний по первому иску начались массовые аресты.

Ирина Пичурина