Politico: ЕС не показал США последний вариант мирного плана по Украине

Представители Евросоюза не показывали США последнюю версию плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Собеседник издания отметил, что актуальное предложение блока тщательно скрывается, чтобы не допустить утечки в СМИ. «Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации»,— сказал дипломат.

Источник Politico отметил, что страны ЕС опасаются публикации плана раньше положенного срока, как это произошло с планом президента США Дональда Трампа. Первым предложение США опубликовал Axios, затем его содержание появилось и в других СМИ. Положения плана включали в себя отказ Украины вступать в НАТО, сокращение армии ВСУ до 600 тыс. человек, признание российскими Крыма, ДНР, ЛНР. Официально Белый дом не разглашал содержание инициативы.

23 ноября делегации США и Украины, а также представители ЕС обсуждали мирное соглашение в Женеве. 26 ноября Дональд Трамп сообщил, что план сократили до 22 пунктов. По данным Politico, в урезанном варианте не оказалось требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России». Из него также убрали все «деликатные» территориальные вопросы.

