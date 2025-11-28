ФОМ: мирный план Трампа волнует россиян меньше, чем успехи армии на фронте

Новости о продвижении российских войск на Украине заинтересовали россиян больше, чем публикация «плана Трампа» по урегулированию российско-украинского конфликта. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Из событий прошлой недели, о которых сообщалось в СМИ, 20% россиян больше всего заинтересовали новости военной спецоперации на Украине. В частности, 16% респондентов отметили успехи российской армии («взятие Купянска», «наступление наших», «кольцо» вокруг частей ВСУ), еще 4% — обстрелы российских территорий. В последней категории упоминались атаки на Воронеж и Новороссийск, «беспилотники в Домодедово».

28-пунктный план президента США Дональда Трампа, опубликованный изданием Axios 21 ноября, стал главной новостью, по данным ФОМ, для 7% россиян.

Еще по 2% респондентов привлекли новости о законодательной деятельности в России и коррупционном скандале на Украине.

ФОМ проводит еженедельные опросы о реакции россиян на актуальные события в мире с 1992 года. Последний опрос проводился с 21 по 23 ноября в 51 регионе России. Он охватил 97 населенных пунктов и 1500 респондентов.

Степан Мельчаков