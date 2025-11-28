ОТЭКО выпустила в реку Мзымта более 700 мальков краснокнижной кумжи

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, продолжила многолетнюю традицию выполнения компенсационных мероприятий и выпустила в водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края молодь черноморской кумжи (черноморский лосось).

Фото: пресс-служба ОТЭКО

19 ноября, с территории Племенного форелеводческого завода «Адлер» в реку Мзымта были выпущены 728 мальков черноморского лосося средней штучной навеской 40,5 грамм. До выпуска в реку мальков заботливо выращивали в просторных прудах, в проточной воде из подземных артезианских скважин с определённым уровнем кислорода. К месту выпуска мальков перевезли в специальных контейнерах, способных поддерживать необходимую температуру воды и обеспечивать подачу кислорода. Выпуск в реку осуществлялся через специальный желоб, из которого молодь вместе с водой попадала в водоем.

Процесс выпуска контролировала специальная комиссия, в состав которой вошли начальник и специалисты отдела воспроизводства водных биологических ресурсов территориального управления Росрыболовства, а также государственный инспектор южного межрегионального управления Федеральной службы Росприроднадзора.

Черноморская кумжа (черноморский лосось) — подвид лососевых рыб вида кумжа. Ареал обитания — Черное и Азовское моря. Во втором практически не встречается. На нерест заходит в такие крупные реки, как Мзымта, Шахе, Псезуапсе и Псоу с притоками. Искусственное выращивание кумжи помогает восстановить популяцию рыбы, так как данный вид находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу РФ, Красную книгу Краснодарского края, а также в Европейский красный список.

Заботу об окружающей среде «ОТЭКО» считает одним из главных своих приоритетов. Компания строго соблюдает экологические стандарты, что подтверждается результатами независимых исследований, и активно участвует в восстановлении популяций осетровых и пресноводных видов рыб. С 2010 года предприятие, в сотрудничестве с рыбоводными заводами Краснодарского края и Ростовской области, выпустило в водоемы региона более 3 миллионов особей пресноводных видов рыб — белый амур, белый толстолобик и 2 миллионов мальков осетровых видов — русский осетр и стерлядь. Так компания вносит свой вклад в сохранение биоразнообразия Азово-Черноморского бассейна и поддержание экологического баланса.

Кроме того, «компенсационный» выпуск рыб ОТЭКО превратила в эколого-просветительский фестиваль «Реки впадают в моря». В 2023 и 2024 годах школьники Темрюкского района, волонтеры движения «Энергия добра» и почетные гости мероприятия выпустили в Кубань 20 тысяч мальков русского осётра. Такая акция не только помогла восстановить численность редких рыб в Азово-Черноморском бассейне, но и поспособствовала формированию у молодого поколения бережного отношения к природе родного края.