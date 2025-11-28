Бывшего замгубернатора Севастополя осудили на 9,5 лет по делу о взятке

Бывший исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов признан виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере и приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре Севастополя, суд также назначил ему штраф в 120 млн руб. и запрет на занятие должностей в госструктурах и органах местного самоуправления сроком на десять лет.

По материалам дела, летом 2024 года господин Горлов через посредника получил 6 млн руб. от двух коммерческих организаций. Средства, как утверждает следствие, предназначались за содействие в урегулировании задолженности по заключенным контрактам и общее административное покровительство. Сразу после передачи денег чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму.

Посреднику, участвовавшему в получении средств, суд назначил семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в отношении обоих обвиняемых пока не вступил в законную силу. Арест Евгения Горлова был произведен в Москве в конце августа, после чего глава Севастополя Михаил Развожаев объявил о его увольнении, заявив, что любые коррупционные проявления будут иметь жесткие последствия.

Вячеслав Рыжков