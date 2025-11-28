Дело об изъятии имущества экс-председателя Ростовского областного суда рассмотрят в Краснодаре

Дело об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Ростовского областного суда и связанных с ней лиц передано на рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара. Такое решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности, сообщила пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство настаивает, что экс-председатель областного суда является фактическим владельцем спорных активов, приобретенных на незаконные доходы и оформленных на родственников и доверенное лицо для сокрытия происхождения. По мнению Генпрокуратуры, влияние, накопленное за годы работы в регионе, в том числе профессиональные и административные связи, может повлиять на беспристрастность местных судов при рассмотрении данного дела.

Кассационный суд указал, что перенос процесса в Краснодар позволит исключить риски вмешательства в ход разбирательства. Дополнительным аргументом стало то обстоятельство, что уголовное дело о получении взяток бывшим председателем уже находится в производстве Первомайского районного суда. Передача гражданского иска туда, как подчеркнула инстанция, обеспечит объективность рассмотрения, снизит процессуальные издержки и позволит соблюсти разумные сроки.

Вячеслав Рыжков