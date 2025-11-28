Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков об украинском конфликте, кандидате на пост генсека ООН и визите Уиткоффа

Песков: РФ не хочет обсуждать конфликт с Украиной в «мегафонном формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о грядущей встрече Владимира Путина с Виктором Орбаном, прокомментировал мирный план США и рассказал, как в Москве относятся к выдвижению главы МАГАТЭ на пост генсека ООН. Основные заявления Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об урегулировании российско-украинского конфликта

  • США передали России план, скорректированный после переговоров с Украиной в Женеве. Обсуждать детали мирного плана будут на следующей неделе.
  • Дату приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву сообщат «своевременно».
  • Москва не хочет обсуждать в «публичном мегафонном формате» российско-украинский конфликт.
  • Кто будет определять сложившиеся после СВО территориальные реалии, «предстоит определить в ходе переговоров».
  • Вопрос закрепления в мирном плане по Украине границ вывода украинских формирований будет обсуждаться на переговорах.

О международных контактах

  • Путин сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном после 13:00 мск. Выход политиков к прессе после это не планируется.
  • Предложение Путина по программе перевооружения сил ОДКБ российским оружием было «позитивно воспринято».

О кандидате на пост генсека ООН

  • Россия «очень высоко ценит» конструктивный опыт сотрудничества с МАГАТЭ и хорошо знает его главу Гросси; к его выдвижению на пост генсека ООН будет «подходить комплексно».

