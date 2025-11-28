Песков об украинском конфликте, кандидате на пост генсека ООН и визите Уиткоффа
Песков: РФ не хочет обсуждать конфликт с Украиной в «мегафонном формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о грядущей встрече Владимира Путина с Виктором Орбаном, прокомментировал мирный план США и рассказал, как в Москве относятся к выдвижению главы МАГАТЭ на пост генсека ООН. Основные заявления Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об урегулировании российско-украинского конфликта
- США передали России план, скорректированный после переговоров с Украиной в Женеве. Обсуждать детали мирного плана будут на следующей неделе.
- Дату приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву сообщат «своевременно».
- Москва не хочет обсуждать в «публичном мегафонном формате» российско-украинский конфликт.
- Кто будет определять сложившиеся после СВО территориальные реалии, «предстоит определить в ходе переговоров».
- Вопрос закрепления в мирном плане по Украине границ вывода украинских формирований будет обсуждаться на переговорах.
О международных контактах
- Путин сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном после 13:00 мск. Выход политиков к прессе после это не планируется.
- Предложение Путина по программе перевооружения сил ОДКБ российским оружием было «позитивно воспринято».
О кандидате на пост генсека ООН
- Россия «очень высоко ценит» конструктивный опыт сотрудничества с МАГАТЭ и хорошо знает его главу Гросси; к его выдвижению на пост генсека ООН будет «подходить комплексно».