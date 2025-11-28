В Кремле рассчитывают согласовать границы вывода войск Украины на переговорах

Вопрос закрепления в мирном плане по Украине границ вывода украинских формирований будет обсуждаться на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет обсуждаться»,— заявил пресс-секретарь президента, отметив, что все детали в Кремле в настоящее время раскрывать не намерены.

В результате переговорного процесса также будет определено, какие именно страны и организации признают сложившиеся территориальные реалии, рассчитывают в Кремле.

Президент России Владимир Путин вчера назвал статус Крыма и Донбасса ключевым моментом в переговорах с США по украинскому урегулированию. В тот же день Европейский парламент (ЕП) утвердил резолюцию по урегулированию конфликта России и Украины, которая включает обязательство никогда не признавать новые регионы России. Авторы резолюции заявили, что двойственная политика США в отношении Киева «наносит ущерб достижению прочного мира».

Первая редакция нового плана США из 28 пунктов, которую опубликовал Axios, предполагала признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Позднее Politico со ссылкой на источники сообщало, что в переработанном после контактов США с европейцами и Украиной документе отсутствует требование о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России». Издание также писало, что из плана убрали «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Что представлял собой первоначальный план Трампа по Украине из 28 пунктов — в публикации «Ъ».

Анастасия Домбицкая