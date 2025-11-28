Кремль: встреча Путина и Орбана состоится после 13:00 по Москве

Президент России Владимир Путин примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поле 13:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После 13-ти»,— сказал он, отвечая на вопрос о времени переговоров.

Господин Песков также уточнил, что публичных комментариев после сегодняшней встречи не запланировано. «Какие-то будут первые ремарки в открытой части, как это обычно бывает в начале беседы»,— пояснил он.

Ранее сегодня Виктор Орбан подтвердил, что прибудет в Москву. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он планирует обсудить меры по урегулированию конфликта на Украине.

Как отметил накануне Владимир Путин, помимо украинского конфликта, у России и Венгрии есть двусторонние вопросы. Особое внимание он уделил АЭС «Пакш». «Там есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения. Это касается топлива для электростанции», — пояснил президент.

Анастасия Домбицкая