Кремль получил женевскую версию мирного плана по Украине

Основные параметры плана по Украине после переговоров в Женеве переданы Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, параметры будут обсуждаться на следующей неделе в Москве.

Вчера президент России Владимир Путин подтвердил, что на следующей неделе в Москве ожидают с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Дата визита пока неизвестна. Накануне президент США заявил о прогрессе в переговорах с обеими сторонами конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 октября сообщил, что на этой неделе украинская команда вместе с американскими представителями «продолжит приближать пункты», которые есть по результатам Женевы, «к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности». Он также анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе. В них, по словам президента, примет участие не только делегация, но и он сам.

Анастасия Домбицкая