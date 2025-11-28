В Анапе наблюдается рост числа погибших дельфинов

В Анапском районе за последний месяц зафиксирован резкий рост числа выброшенных на берег погибших китообразных. По данным специалистов Центра «Дельфа», с 21 октября обнаружено 19 мертвых особей — восемь афалин, пять белобочек и шесть азовок. Для сравнения: в аналогичный период 2023 и 2024 годов было выявлено шесть и восемь случаев соответственно. В других районах края подобной динамики не наблюдается.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперты не исключают, что увеличение смертности может быть связано с выбросом мазута, зафиксированным в акватории Анапы в конце октября, однако прямой причинно-следственной связи пока не установлено. По оценке зоологов, столь масштабное загрязнение среды обитания не может не сказаться на состоянии черноморских китообразных: накопление токсикантов способно подорвать здоровье животных, прежде всего их иммунную систему.

Результаты исследования белобочки, погибшей 21 октября, указывают на выраженный инфекционный процесс: выявлены гранулемы в легких, увеличенные лимфатические узлы, кровоизлияния в желудочно-кишечном тракте и сильное истощение. Специалисты полагают, что инфекция развилась на фоне выраженной иммуносупрессии. Анализ биоматериала продолжается.

Организация, занимающаяся мониторингом популяций, просит граждан сообщать о пострадавших живых дельфинах по телефону горячей линии, а также информировать о случаях обнаружения погибших животных. Эти данные используются для формирования статистики выбросов и оценки состояния популяций, занесенных в Красную книгу. Вместе с тем в центре подчеркивают, что их компетенции не включают уборку и утилизацию туш: в Анапе отсутствует специализированная служба, из-за чего тела погибших дельфинов длительное время остаются на пляжах.

Волонтеров, выезжающих на побережье для осмотра животных и отбора биоматериалов, в организации называют ключевым звеном работы. Центр также выразил благодарность благотворительным фондам, поддерживающим исследования и закупку диагностического оборудования.

Вячеслав Рыжков