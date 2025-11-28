В Ростове из-за аварии без отопления остался 21 многоквартирный дом

В Кировском районе Ростова-на-Дону 21 многоквартирный дом (МКД) остался без теплоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На пр. Соколова,79 обнаружен дефект на теплотрассе. На период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 21 МКД по улицам Варфоломеева, Соколов и Чехова»,— отметила министр.

К ремонту уже преступило ООО «Ростовские тепловые сети». Возвратить тепло в дома ориентировочно запланирован к 18:00 28 ноября.

Наталья Белоштейн